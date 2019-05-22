شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إنهيار كبير للريال اليمني ..امام الدولار والريال السعودي مساء اليوم الاربعاء 22 مايو (السعر الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" ينشر آخر تحديث أسعار الصرف الدولار والريال السعودي امام الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء 22 مايو 2019م. الشراء الدولار=555 Advertisements الريال السعودي=150 البيع الدولار=544 الريال السعودي=149

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