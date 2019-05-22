عاجل : بعد ساعات من قصف مطار المدينة...تحذيرات لسكان نجران وعدد من المحافظات المجاورة من هذا الحدث الذي سيبدا بعد ساعات من الان "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران. وأوضحت “الأرصاد” في بيان لها أن التحذير يشمل “محافظة بدر الجنوب، شرورة، ونجران”، ويتمثل في تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد وسيول، بالإضافة إلى شبه انعدام في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية. وأكدت أن الحالة تبدأ من منتصف أليل ، على أن تستمر حتى الثالثة عصر غدًا الخميس، مطالبة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

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