الاستخبارات الفرنسية تحقق مع صحفي كشف عن دور بلاده في العدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – باريس

أكدت مؤسسة “ديسكلوز” للتحقيقات الاستقصائية، استدعاء جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي (دي جي إس إي)، لصحفي فرنسي للتحقيق معه بشأن نشر معلومات حول استخدام السعودية والإمارات أسلحة فرنسية في قصف المدن السكنية في اليمن.

وأفادت “ديسكلوز” عبر موقعها الإلكتروني أن الاستخبارات طلبت من صحفيها “ميشيل ديسبرات” الحضور للإدلاء بإفادته يوم 28 مايو/ أيار الجاري، بذريعة “فضح سر الأمن الوطني”، وأشارت المؤسسة أن محامي الصحفي لن يحضر الإفادة.

وكانت الاستخبارات الفرنسية استدعت 3 صحفيين على خلفية القضية ذاتها، نهاية أبريل/نيسان الماضي؛ اثنان منهم يعملون في “ديسكلوز”.

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ومنتصف أبريل، كشفت المؤسسة الاستقصائية عن وثيقة سرية خاصة بإدارة الاستخبارات العسكرية، يعود تاريخها لأكتوبر/تشرين الأول 2018، تفيد بأن التحالف بقيادة السعودية في اليمن استخدم أسلحة فرنسية في قصف أهداف مدنية في اليمن.

وأشارت الوثيقة إلى أن 48 مدفعًا من طراز “سيزار” استُخدمت في تلك الحرب، التي قتل وأصيب فيها عشرات الآلاف، خلال السنوات الأربع الماضية.

ونفى وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، في فبراير/شباط الماضي (كان آنذاك وزيرًا للدفاع) بيع أي أسلحة للقوات الجوية السعودية.