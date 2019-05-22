ارتفاع لأسعار الدولار والسعودي في صنعاء

يواصل الدولار والريال السعودي الارتفاع امام العملة المحلية الريال في محلات الصرافة في صنعاء.

وقال مصرفيون اليوم الاربعاء إن سعر العملات الاجنبية امام الريال اليمني هي على النحو التحالي:

ريال السعودي

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