البرنامج السعودي لاعمار اليمن يعمل على صيانة القوارب بمديرية ميدي

بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعماله في إنشاء ورشة صيانة القوارب بمديرية ميدي بمحافظة حجة ضمن حزمة المشاريع التي تم تدشينها في شهر أبريل الماضي.



وقال المهندس أحمد مدخلي مدير مكتب البرنامج في محافظة حجة أن العمل يجري حاليا على قدم وساق بعد الانتهاء من صب أرضية المشروع والذي يقع مقابل ميناء ميدي مباشرة ويبعد عن مبنى خفر السواحل.



وذكر مدخلي أن المشروع يهدف إلى صيانة واعادة تأهيل ما يقارب ٤٣٠ قارب صيد للمواطنين وكذلك خلق فرص عمل لحوالي ٢٠ شخصاً من أصحاب الخبرة في صيانة القوارب، الذين سبق لهم العمل في نفس المجال، مضيفاً أن المشروع سيعمل على إعادة الحركة التجارية في الميناء، وكذلك زيادة دخل المواطنين سواء الصيادين أو المواطنين العاديين.

وبين مدخلي أن المشروع يتكون من عدة أقسام من بينها (قسم الميكانيكا – قسم الكهرباء – قسم الحدادة – قسم الطلاء ) كما يحتوي المشروع على مبنى لإدارة الورشة مجهزة، مشيراً إلى أن البرنامج سيعمل أيضاً على توفير رافعة مخصصة للقوارب بقدرة ٥ طن، بالإضافة إلى مولد كهربائي، موضحاً أن مدة تنفيذ المشروع 90 يوماً من تاريخ استلام الموقع، حيث من المتوقع أن يكتمل البناء في شهر في نهاية شهر أغسطس القادم.