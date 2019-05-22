الزبيدي يتفقد أحوال جرحى جبهة الضالع في مستشفى الجمهورية

تفقد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، القائد الأعلى لقوات المقاومة الجنوبية ، عصر الثلاثاء ، أحوال جرحى جبهة الضالع الذين يتلقون العلاج في مستشفى الجمهورية بعدن.

واستمع الزُبيدي من الجرحى وذويهم ومن الطاقم الطبي في المستشفى، إلى شرحٍ عن الأوضاع الصحية لهؤلاء الأبطال ومستوى الرعاية التي يتلقونها في المستشفى .

وأشاد القائد بالمآثر التي اجترحها هؤلاء الأبطال وماحققوه من انتصارات كبيرة، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأكد الزُبيدي اهتمام قيادة المجلس الانتقالي والمقاومة بأوضاع الجرحى ، وبأنهم سيحظون بالرعاية الكاملة التي سيتحقونها كأقل مايقدم لهم نظير ما قدموه من تصحيات وبطولات .

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وحثّ القائد، الطاقم الطبي على إيلائهم الرعاية اللازمة .

من جهتهم عبر الجرحى عن سعادتهم بهذه الزيارة وحرص القيادة على تلمس أحوالهم والتخفيف من معاناتهم ، شاكرين الرئيس الزُبيدي على هذه اللفتة الإنسانية .

رافق الرئيس القائد في هذه الزيارة، المهندس عدنان الكاف عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس لجنة الإغاثة والأعمال الانسانية.