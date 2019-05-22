مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في حضرموت والمهرة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 16 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

ووفق وكالة "واس" تم توزيع 486 وجبة رمضانية جاهزة على عابري السبيل والنازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجنون في مديرية العبر بمحافظة حضرموت الصحراء.

أما محافظة مأرب فتم توزيع 1,732 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والنقاط الإمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مدينة مأرب في محافظة مأرب.

وفي محافظة المهرة فتم توزيع 1,224 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والنقاط الإمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديرية الغيضة.

وبحسب الوكالة، يأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.