بلادنا تشارك في الاجتماع الوزاري البيئي الـ18 بجدة

شاركت اليمن ممثلة بوزير المياه والبيئة الدكتور عزي شريم، اليوم، في الاجتماع الوزاري الـ 18 للهيئة الإقليمية

للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونوه الوزير شريم في إطار حديثه عن ملوثات البيئة البحرية إلى أهم المخاطر المهددة للبيئات البحرية وهي الألغام التي زرعتها وتقوم بزراعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، كما قدم بعض المحاور والنقاط الرئيسية تستدعي تضافر الجهود ودعم اليمن بصورة خاصة واستثنائية.

وبحسب وكالة "سبأ" فإنه وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير المياه الدكتور شريم، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي، وناقش اللقاء إمكانية دعم الجانب السعودي لليمن في مجال تحلية المياه والمساهمة الفاعلة في الحفاظ على البيئات البحرية والمحميات الطبيعية وارخبيل سقطرى بشكل خاص.

وأعرب وزير المياه والبيئة شريم، عن شكره للأشقاء بالمملكة العربية السعودية نظير ما يقدمونه من دعم لليمن بمختلف قطاعات ومجالات الحياة عموماً وقطاع البيئة خصوصاً.