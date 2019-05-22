الحزام الأمني يوثق تحرير عدد من مناطق شمال وغرب قعطبة. صور

شنت قوات الحزام الامني والقوات المشتركة فجر اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك هجوما عنيفا على المليشيات الحوثية شمال وغرب مدينة قعطبة .

وحسب بيان، فقد تمكنت هذه القوات من السيطرة على معسكر القوات الخاصه "العلله" بعد تطهير محيطه من براثن المليشيات الايرانيه ، وعلى وقع التقدم الكبير تم القضاء على العناصر الحوثية في محيط جبل " وعل " الاستراتيجي وتم السيطره التامه عليه لتتم بعدها عمليه تحرير مناطق " قردح - حمر الساده ".

حيث واصلت القوات الجنوبية التي قادها فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة والعميد أحمد قائد قائد قوات الحزام الأمني والعميد هادي العولقي قائد محور الضالع والعميد عبدالكريم الصولاني قائد اللواء الأول صاعقة التقدم وملاحقة فلول المليشيات الهاربة إلى منطقة شخب وتقوم بتحريرها كما تم تحرير معسكر الحالمي وصولا إلى مشارف الفاخر واغتنمت القوات الجنوبية أسلحة وذخائر كبيرة.

وسقط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح وعادت منكسرة تجر اذيال الهزيمة .

إلى ذلك تمكنت القوات المشتركة في جبهة حجر من تحرير منطقة بتار وتجري في الاثناء عملية اقتحام باجه وسليم .