المليشيا تضغط على كادر مستشفى الثورة لتبرئة اعتداء حوثي على الاطباء

أفادت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي تمارس ضغوطات على كوادر مستشفى الثورة بصنعاء لتبرئة الحوثيين من الاعتداءات ضد الممرضين والاطباء.
وكان الطبيب عبدالله مهيوب والذي يعمل في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة العام، قد تعرض للإعتداء بالضرب المبرح من قبل مشرف حوثي يدعى "أبو كنان" على خلفية اعتداء المشرف الحوثي على عامل نظافة وعدد من الأطباء والممرضين بقسم الغسيل الكلوي.
وأضاف المصدر بأن قيادات حوثية تضغط بقوة السلاح على الأطباء بالتصريح لقناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين بأن ما تعرضوا له من اعتداءات كانت حادثة جنائية لا علاقة للحوثيين بها وبأن ما جرى من توظيف للحادثة ليس إلا ابتزاز يهدف لتشويه جماعة الحوثي.
وقوبلت ضغوطات المليشيا الحوثية بالرفض الكبير من قبل كوادر المستشفى.
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