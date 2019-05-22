تكريم فريق الشعلة بكأس بطولة طيران بلقيس لكرة القدم لأندية عدن

وقام وكيل محافظة عدن خالد الجيعملاني و وكيل وزارة الشباب و الرياضة خالد صالح حسين و مدير عام مكتب الشباب و الرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر و الرئيس التنفيذي لشركة طيران بلقيس خالد المحبشي و رئيس اتحاد كرة القدم بعدن المهندس محمد حيدان و رئيس اللجنة الاشرافية عبدالجبار سلام سعيد بتكريم فريق الشعلة بكاس البطولة و الميداليات الذهبية و فريق التلال بكاس المركز الثاني و الميداليات الفضية ووحدة عدن بكاس المركز الثالث و الميداليات البرونزية بالإضافة إلى الحوافزالمالية للفرق الثلاث .
و تم تكريم فرق شمسان والنصر والروضة بدروع الفرق المثالية و تكريم الكابتن محمد حسن البعداني مدرب نادي الجلاء بجائزة أفضل مدرب في البطولة ومهاجم فريق الجلاء صالح علي مرقب بجائزة أفضل لاعب في البطولة و لاعب فريق الشعلة محمد الداحي بجائزة هداف البطولة وحارس مرمى التلال ناصر أحمد محمد بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة ورابطة مشجعي نادي التلال بجائزة أفضل رابطة مشجعين في البطولة .
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