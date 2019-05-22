تكريم فريق الشعلة بكأس بطولة طيران بلقيس لكرة القدم لأندية عدن

كرمت شركة طيران الملكة بلقيس ،اليوم، فريق الشعلة الفائز بكاس بطولة طيران بلقيس لكرة القدم لأندية محافظة عدن التي نظمها اتحاد كرة القدم بدعم من الشركة وذلك في الحفل الذي أقامته اللجنة الاشرافية للبطولة في ملعب الفقيد علي أحمد العلواني بالمنصورة عقب انتهاء المباراة الاستعراضية التي جرت بين فريقي الشعلة و الجلاء و انتهت بفوز الجلاء بهدف دون رد سجله اللاعب عمر المرق من ركلة جزاء .

وقام وكيل محافظة عدن خالد الجيعملاني و وكيل وزارة الشباب و الرياضة خالد صالح حسين و مدير عام مكتب الشباب و الرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر و الرئيس التنفيذي لشركة طيران بلقيس خالد المحبشي و رئيس اتحاد كرة القدم بعدن المهندس محمد حيدان و رئيس اللجنة الاشرافية عبدالجبار سلام سعيد بتكريم فريق الشعلة بكاس البطولة و الميداليات الذهبية و فريق التلال بكاس المركز الثاني و الميداليات الفضية ووحدة عدن بكاس المركز الثالث و الميداليات البرونزية بالإضافة إلى الحوافزالمالية للفرق الثلاث .

و تم تكريم فرق شمسان والنصر والروضة بدروع الفرق المثالية و تكريم الكابتن محمد حسن البعداني مدرب نادي الجلاء بجائزة أفضل مدرب في البطولة ومهاجم فريق الجلاء صالح علي مرقب بجائزة أفضل لاعب في البطولة و لاعب فريق الشعلة محمد الداحي بجائزة هداف البطولة وحارس مرمى التلال ناصر أحمد محمد بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة ورابطة مشجعي نادي التلال بجائزة أفضل رابطة مشجعين في البطولة .