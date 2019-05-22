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مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الرمضانية في مدينة صور اللبنانية

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس عشر توزيع السلال الغذائية الرمضانية في

 لبنان.

ووفق وكالة "واس" الرسمية، وزع المركز 740 سلة رمضانية للأسر اللبنانية الأشد فقرًا وللنازحين السوريين في مدينة صور جنوب لبنان وفي بلدتي مجدل عنجر وسعدنايل البقاعية وذلك ضمن مجموعة من المحطات المتتابعة بلغت 39 محطة وزع خلالها أكثر من 24 ألف سلة.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم العون الإنساني للشعب اللبناني في جميع الأوقات وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل.

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