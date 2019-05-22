شطارة: الانسجام بين المقاومة والتحالف في الضالع أدى إلى دحر المليشيا

قال القيادي في المجلس الانتقالي لطفي شطارة أن " الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية بقيادة القائد الزبيدي، في انسجام مع قيادات التحالف العربي.

وأضاف شطارة، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "‏عندما تكون القيادة السياسية والعسكرية في انسجام مع قوات التحالف، تكون النتائج العسكرية على الأرض فاعلة وقوية ".

وأوضح أن الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية بقيادة القائد الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي وبقية قيادته، عناوين نصر التحالف في الجنوب وجبهات الضالع والحديدة وصعدة "