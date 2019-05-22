لقور مخاطبا الحوثيين: لا تختبروا حسم الجنوبيين

خاطب المحلل السياسي الجنوبي، حسين لقور الحوثيين، اليوم الأربعاء، قائلا "لا تختبروا حسم الجنوبيين". وقال لقور في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "إنهيارات وإقتتال فيما بين الحوثيين البين بعد الهزائم المتلاحقة ونفوق مئات الجنود منهم وأسر أعداد كبيرة في الليلة الماضية وصباح اليوم مما دفع قياداتهم تدمير الجسور لمنع هروب مليشياتهم من المعركة بعد أن كثرت فيهم حالات اليأس من تحقيق أي نصر". وقال لقور في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "إنهيارات وإقتتال فيما بين الحوثيين البين بعد الهزائم المتلاحقة ونفوق مئات الجنود منهم وأسر أعداد كبيرة في الليلة الماضية وصباح اليوم مما دفع قياداتهم تدمير الجسور لمنع هروب مليشياتهم من المعركة بعد أن كثرت فيهم حالات اليأس من تحقيق أي نصر". وتابع "قلنا للحوثيين لا تختبروا حسم الجنوبيين"' وذكر في تغريدة أخرى" عندما تتقدم القوات المسلحة الجنوبية على الارض في مواجهة الحوثة و تدك معاقلهم و وتحررها وطائرات التحالف تمهد لهم بقصف تلك المواقع فالأمر لا يحتاج إلى عبقرية كي يدرك أن هذه القوات الجنوبية هي الحليف الحقيقي للتحالف و أن من يعملون على تصنيفها كمليشيا قد خاب ظنهم، موتوا بغيظكم".

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