سفير بلادنا لدى مصر يناقش مع مسؤولة دولية ملف المهاجرين الأفارقة في اليمن

بحث سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، اليوم، مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق.

الأوسط وشمال افريقيا كارميلا جودو، ملف الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن.

وسلم الدكتور مارم خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة، كارميلا جودو، تقريراً عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى اليمن.

ووفق وكالة "سبأ"، جرى خلال اللقاء مناقشة ما يترتب على الهجرة غير الشرعية من أعباء صحية وأمنية على اليمن, علاوة على استغلال ظروف المهاجرين من قِبل الميليشيات الحوثية والزج بهم في الجبهات لقتال الشرعية اليمنية.

وأشار السفير مارم، إلى وضع الحكومة اليمنية العديد من المعالجات للحد من مخاطر المهاجرين غير الشرعيين، شملت تخصيص ملعب 22 مايو في العاصمة المؤقتة عدن كمركز مؤقت لاستقبال وتجميع المهاجرين، وذلك انطلاقاً من التزام الحكومة بالقيم الأصيلة لليمن وقوانين حقوق الإنسان.

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وأكد مارم، على ضرورة مساهمة المجتمع الدولي في إيجاد حلول مستدامة لأزمة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي ومحاربة عصابات التهريب التي تغرر بالمهاجرين وتستغل جهلهم وحاجتهم.

بدورها، أبدت المسؤولة الدولية كارميلا جودو، استعداد المنظمة الدولية للتعاون مع اليمن بشأن المهاجرين غير الشرعيين.

إلى ذلك، بحث سفير اليمن لدى مصر الدكتور محمد مارم، مع مديرة وكالة الأمم المتحدة للهجرة في مصر تانيا باسيفيكو، إمكانية مساهمة المنظمة في تخفيف معاناة اليمنيين الفارين من جحيم الحرب في اليمن إلى مصر والبالغ عددهم نحو مليون ونيف، وذلك من خلال تقديم المساعدات لهم في مجالات الصحة والتعليم وفتح مدرسة خاصة بهم وطباعة الكتاب المدرسي للطلاب.

من جانبها قالت تانيا باسيفيكو، إنها ستقوم برفع احتياجات اليمنيين إلى البعثة الدولية ومتابعة إمكانية توفيرها.