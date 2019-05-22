ال جابر: مليشيا الحوثي دمية بيد طهران

قال سفير المملكة في اليمن محمد ال جابر أن المليشيات الحوثية الانقلابية دمية في يد الحرس الثوري الإيراني.

وذكر ال جابر في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ،تويتر، " يحرص الحوثي على اخفاء ولاءه وتبعيته لإيران وخاصة عن المغرر بهم والمخدوعين به، مبطناً استغلال أبناء اليمن لمشروع النظام الإيراني".

مستطرداً بالقول " الا إن عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله المحيطين به والمتحكمين في مفاصل ميليشاته ونتيجة للضغوط على ايران استخدمته كدمية لايملك من أمره شئ".

وأضاف "يماطل الحوثي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة والأسرى ويتعمد إطالة أمد الأزمة ويضاعف من تفاقم الوضع الإنساني للشعب اليمني بتوجيه من إيران عبر عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابين المحيطين به في تزامن واضح مع ارتفاع وتيرة الضغوط الدولية على النظام الإيراني".