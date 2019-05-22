الحكومة تسلم الأمم المتحدة بيانا حول موقفها تجاه انسحاب المليشيا من موانئ الحديدة

سلم القائم بأعمال سفارة اليمن في نيروبي - المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي عبدالسلام العواضي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة شريف، بياناً بشأن موقف الحكومة الشرعية تجاه انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس Advertisements عيسى. ووفق وكالة "سبأ" سلم العواضي أيضا خلال لقائه مع المسؤولة الأممية شريف، تقريراً حول إجراءات الحكومة الشرعية بشأن معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن، كما اطلعها على آخر المستجدات في اليمن. بدورهاتقدمت ميمونة شريف، بالتهاني للحكومة والشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ 29 لقيام الجمهورية اليمنية 22 مايو.

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