أول ظهور للعميد أحمد علي في أبو ظبي مع رؤساء دول عربية

ظهر العميد احمد علي نجل الرئيس السابق علي صالح في العاصمة ابو ظبي برفقة لقاء جمع بين محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وملك الاردن.

وكان اللقاء قد جرى بين ولي عه ابو ظبي وملك الاردن اكد بن زايد أن البلدين سيبقى واحدا لا يتجزأ.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها الأردن بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية.