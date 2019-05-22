الجوف.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات بخب والشعف

شنت قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية هجوما كبيرا على مواقع للمليشيا في محافظة الجوف شمال

شرقي اليمن اليوم الأربعاء، أيار 22، 2019.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش هاجمت مواقع للمليشيا في منطقة "الظهرة" التابعة لمديرية "خب والشعف" بالمديرية.

وأضافت المصادر أن الهجوم تم من عدة محاور وتحت غطاء مدفعي كثيف.

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وأكدت المصادر أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

ولفتت إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات التي استمرت لساعات.

وتشهد جبهة خب والشعف، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.