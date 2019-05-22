وزارة العمل السعودية تكشف عن مبادرة لسعودة وتوطين هذا القطاع الهام بالمملكة ...تعرف عليه

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن مبادرة توطين قطاع المحاماة التي تهدف لتوطين 5 آلاف وظيفة بنهاية عام 2020. وقالت الوزارة إنها أعدت خطة مشتركة لتنفيذ المبادرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين وصندوق الموارد البشرية. Advertisements

وأوضحت أن الخطة تعتمد على التنسيق أولا بين الجهات ذات العلاقة، وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المستهدفات، ومتابعة أثر التوطين، وصولاً إلى إعداد خطة التفتيش ومراقبة الالتزام بالتوطين. وتهدف المبادرة إلى توطين الوظائف القيادية في القطاع، وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، وتمكين المرأة في المجالات المناسبة.

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