محلل اماراتي يفصح عن أهمية طرد المليشيا من معسكر العللة في قعطبة

تحدث المحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي عن أهمية طرد المليشيا الحوثي من معسكر العللى في قعطبة.

وقال الكعبي في منشور على حسابه أن السيطرة على معسكر العلله وطرد الحوثة تكمن أهمية المعسكر في موقعه مقابل قعطبه ويفصل المديريات الشماليه عن الجنوبيه ويعتبر موقع حشد للمليشات الحوثيه خلال الفتره الماضية ".

وأردف قائلاً " المليشيات استماتت للتمسك به نظرًا لأهميته، أيام النظام السابق كانت كل العمليات في الضالع تدار منه ، الحمد لله".