وقال الكعبي في منشور على حسابه أن السيطرة على معسكر العلله وطرد الحوثة تكمن أهمية المعسكر في موقعه مقابل قعطبه ويفصل المديريات الشماليه عن الجنوبيه ويعتبر موقع حشد للمليشات الحوثيه خلال الفتره الماضية ".
وأردف قائلاً " المليشيات استماتت للتمسك به نظرًا لأهميته، أيام النظام السابق كانت كل العمليات في الضالع تدار منه ، الحمد لله".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل اماراتي يفصح عن أهمية طرد المليشيا من معسكر العللة في قعطبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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