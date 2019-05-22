قائد محور كتاف صعدة يهنئ رئيس الجمهورية بالعيد الوطني

رفع قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية الـ 22 من مايو.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البرقية:

يطيب لي، ومعي كل جنود، وصف، وضباط محور كتاف أن أتقدم إليكم بأحر التهاني، وأطيب التبريكات بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية، سائلين المولى أن يجعل هذه الذكرى مفتاحًا لكل انتصارات شعبنا اليمني العظيم.

وتأتي هذه الذكرى العظيمة على شعبنا، وأنتم ومعكم كل أبناء قواتنا المسلحة والأمن، وفي مختلف جبهات القتال الشريفة تخوضون معارك الشرف والكرامة، لاستعادة الجمهورية اليمنية مضيئة مشرقة بأنوارها على كل البلدان، ولن يكون ذلك إلا بوقوف شعبنا، وكل القيادات العسكرية والأمنية، وأبطال القوات المسلحة والأمن بدورهم البطولي باستكمال التحرير، واجتثاث جذور المشروع الإيراني من أرض اليمن الحرة الأبية.

إننا، وفي هذا اليوم العظيم على قلوبنا نجدد العهد على المضي بكل ما أوتينا من قوة للسير خلفكم، ومعكم في معركة التحرير العظيمة، وإنهاء الإنقلاب، وبناء الدولة اليمنية الإتحادية، مؤكدين لكم أن هؤلاء الشرذمة المارقة عن الدين والوطن، لن يصمدوا في مواجهة صمود شعبنا العظيم، وسيشهد التاريخ عن قريب استعادة أمجادنا اليمانية في ربوع، وسهول وجبال اليمن بقيادتكم الفذة، مؤكدين لكم وقوف كل ضباط وصف، وجنود محور كتاف إلى جانب الدولة اليمنية الإتحادية، ولقائدها العظيم، صانع أمجاد اليمن الحديث، عز اليمن وفخرها المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.