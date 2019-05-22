بعملة عسكرية واسعة.. القوات المشتركة تفك الحصار عن مريس وتطرد المليشيا

تمكنت القوات المشتركة اليوم في الضالع من فك الحصار عن مدينة مريس وطرد المليشيا الحوثية منها واستعادة مواقع كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي شمال وغرب مدينة قعطبة بالضالع.

وذكرت مصادر ميدانية إن القوات الجنوبية وبإسناد من قوات التحالف العربي تمكنت من فك الحصار عن منطقة مريس الاستراتيجية شمال الضالع، وأمنت خط مريس قعطبة، بعد معركة استغرقت عدة ساعات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأضافت أن نحو ثمانين عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا، خلال المواجهات وفتح الطريق الرابط بين مريس ومدينة قعطبة.

كما تمكنت القوات الجنوبية من تحرير جبل وعْل الاستراتيجي المطل على الطريق الرابط بين قرية قردح ونقيل الشيم، والتباب المجاورة له، وتممن من تحرير قريه قردح، وأجزاء واسعة من قرى حمر، وباب غلق، ومعسكر اللعلة، ومواقع وقرى أخرى غرب وشمال مدينه قعطبة .