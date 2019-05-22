وذكرت مصادر ميدانية إن القوات الجنوبية وبإسناد من قوات التحالف العربي تمكنت من فك الحصار عن منطقة مريس الاستراتيجية شمال الضالع، وأمنت خط مريس قعطبة، بعد معركة استغرقت عدة ساعات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأضافت أن نحو ثمانين عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا، خلال المواجهات وفتح الطريق الرابط بين مريس ومدينة قعطبة.
كما تمكنت القوات الجنوبية من تحرير جبل وعْل الاستراتيجي المطل على الطريق الرابط بين قرية قردح ونقيل الشيم، والتباب المجاورة له، وتممن من تحرير قريه قردح، وأجزاء واسعة من قرى حمر، وباب غلق، ومعسكر اللعلة، ومواقع وقرى أخرى غرب وشمال مدينه قعطبة .
كانت هذه تفاصيل خبر بعملة عسكرية واسعة.. القوات المشتركة تفك الحصار عن مريس وتطرد المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.