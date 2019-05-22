محلية تعز تدعو لحضور المهرجان الخطابي والفني بالذكرى ال ٢٩ للوحدة اليمنية

تقيم السلطة المحلية بمحافظة تعز يوم غداً الخميس ١٨ رمضان ١٤٤٠ هجرية الموافق 23 مايو 2019 م ، حفلاً خطابياً وفنياً احتفاءً بالذكرى ال 29 لتحقيق الوحدة اليمنية. ودعت السلطة المحلية بهذه المناسبة الوطنية المجيدة ، جميع أبناء تعز العظماء الى المشاركة في احياء هذه الفعالية الوطنية بحضورهم الحفل الفني والخطابي. ودعت جميع اصحاب المؤسسات التجارية والمحلات التجارية برفع العلم الوطني فوق مؤوسساتهم ومحلاتهم التجارية ، وفاءً للتضحيات العظيمة التي قدمها ثوار ثورتي 26 سبتمبر و 14 اكتوبر المجيدتين ، ووفاءً لدماء الشهداء الزكية التي روت ارض الوطن من اجل تحقيق وحدة الشعب اليمني العظيم . وبحسب الدعوة فإن المكان قاعة منتزه التعاون، والزمن الساعة ال 4 عصراً.

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