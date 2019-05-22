مركز الملك سلمان يوزع أكثر من 2000 كرتون تمر على النازحين في مأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، 2,750 كرتون تمر على النازحين من محافظة صنعاء والمقيمين في مخيم جو النسيم في مأرب، يستفيد منها 14,000 فرد. ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، تأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع محافظاته دون تمييز. ويواصل مركز الملك سلمان تقديم مساعدات غذائية متنوعة على الأسر المحتاجة في مختلف المحافظات اليمنية خلال شهر رمضان.

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