شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يتهم «الحرس» الإيراني بتزويد الحوثيين بـ«قدرات نوعية» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتّهم تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء أمس (الثلاثاء) «الحرس الثوري» الإيراني بتزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بـ«قدرات نوعية» من صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار تمكنّهم من استهداف أماكن داخل السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الميليشيات الحوثية حصلت على قدرات نوعية لا يمكن لأي ميليشيا في العالم أن تحصل عليها» في إشارة إلى الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. وأضاف «نحن نتكلّم عن الصواريخ الباليستية واستهداف مدينة الرياض (...) ومحاولات الميليشيا استهداف الداخل السعودي واستهداف مكة المكرمة أيضاً هو بصواريخ ايرانية»، مؤكّداً أنّ «الميليشيا الحوثية لم تملك هذه الصواريخ سابقاً». وتابع «ما يقوم به خبراء التحالف من فحص بقايا هذه الطائرات ومكونات أنظمة الطائرات من دون طيار يثبت تورط (الحرس الثوري) الإيراني في تزويد الميليشيا الحوثي بهذه القدرات».

وأوضح المالكي أنّ ميليشيا الحوثي استهدفت أمس مطار مدينة نجران جنوب المملكة. وقال «كانت هناك محاولة استهداف لأحد المرافق الحيوية (...) الميليشيا الحوثية أعلنت استهداف مطار نجران وأستطيع القول إنّه لم يكن هناك نجاح لهذه العملية الارهابية من الميليشيات الحوثية ولكن سيتم إعلان النتائج في حينه».

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أنّ الدفاعات الجوية السعودية تصدّت أول من أمس (الإثنين) للمرة الثالثة، لمحاولة الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيَيْن أُطلقا من اليمن، وتم اعتراضهما في سماء مدينتي جدة والطائف.

وشنت الميليشيات المدعومة من إيران الأسبوع الماضي هجوماً ضدّ محطتي ضخّ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيار مفخّخة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حرباً كلامية وتصعيداً بين إيران وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.