شكرا لقرائتكم خبر عن اول دولة خليجية ترسل قواتها البحرية الى سواحال الخليج لخوض الحرب الكبرى القادمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، أن قواتها المسلحة ستبدأ تدريبات عسكرية بمنشأة الرماية البحرية شرقي البلاد بالقرب من شاطئ الخليج.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية: "تعلن مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع أن القوات المسلحة القطرية ستقوم بتنفيذ تدريبات بميدان الرماية البحري (O.T.D-28) الذي يقع شرق مسيعيد بالقرب من "فشت الحديد"، خلال الفترة من 23 يونيو/حزيران، وحتى 4 يوليو/ تموز المقبلين، من الساعة 6 صباحا إلى 5 مساء".
تأتي التدريبات في وقت يشهد توترا شديدا بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تستضيف قطر قاعدة جوية أمريكية مهمة هي قاعدة العديد قرب العاصمة الدوحة.
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