محكمة أمريكية تأمر ضابط صومالي سابق بدفع 500 ألف دولار في قضية تعذيب

وجدت محكمة أمريكية أن سائق أوبر صومالي والذي يعيش في فرجينيا ارتكب أعمال تعذيب أثناء الحرب الأهلية في الصومال في أواخر الثمانينات.

وشهد المواطن الصومالي فرحان تاني أمام المحكمة الأسبوع الماضي بأن العقيد الصومالي السابق يوسف عبدي علي أطلق الرصاص عليه وعذبه.

وكان علي قائدا في الجيش الوطني ومؤيدا للديكتاتور محمد سياد بري ، حسب وثائق المحكمة.

ويوم الثلاثاء ، وجدت هيئة محلفين في محكمة اتحادية في الإسكندرية ، فرجينيا ، أن علي كان مسؤولاً عن تعذيب السيد فرحان منذ أكثر من ثلاثة عقود ، ومنح السيد ورفاء 500000 دولار (395000 جنيه إسترليني) كتعويضات.

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وقال السيد فرحان ، الذي رفع القضية ضد علي لأول مرة عام 2004 إنه "سعيد للغاية" بالحكم.

وأوضح أنه اختطف من منزله في شمال الصومال على أيدي مجموعة من جنود علي في عام 1987

وعلى مدار الأشهر القليلة التالية ، أشار فرحان الى أنه تم استجوابه وتعذيبه وضربه من قبل علي، الذي كان قائد كتيبة.