الأرصاد يطلق تحذير خطير لسكان هذه المحافظات !

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية ان حالة عدم استقرار الطقس في أجواء البلاد ما تزال مستمرة، خصوصا على المحافظات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والهضاب الداخلية، وصحاري محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة)، ومن المحتمل امتداها إلى السواحل الجنوبية و المناطق الداخلية المحاذية لها.

وتوقع المركز استمرار هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة الشدة، مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من صعدة شمالا و حتى لحج جنوبا، وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، أبين، البيضاء، لحج، شبوة، مأرب، حضرموت، المهرة).

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين و سائقي المركبات في الطرقات الجبلية و الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية وتدفق السيول. منبها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.