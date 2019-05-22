اكتشاف نفق كبير في الحديدة تابع للمليشيا مليئ بالمتفجرات

كشفت القوات المشتركة بالحديدة عن نفق تحت خط عام مليئ بمتفجرات زرعتها ميليشيات الحوثي الارهابية في وقت سابق تكفي لنسف أحياء سكنية بمساحة كيلومتر مربع. وقامت فرق الهندسة المشتركة بتفككيت شبكة ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية في الطريق العام قرب دوار المنظر البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة قبل تحريرها على يد المقاومة المشتركة. وذكرت مصادر أن النفق مليء بالبراميل المتفجرة زنة كل برميل 80 كيلوجراما وصاروخان زنة كل صاروخ 500 كيلوجرام حولتهما الميليشيات إلى ألغام.

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