شرطة حضرموت تنعى الملازم عزيز الفضلي

نعى أمن حضرموت، اليوم الأربعاء، أيار 22، 2019 الملازم عزيز الفضل في بيان فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

{ يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى رَبُكِ راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي} صدق الله العظيم

Advertisements

ببالغ الحزن وعميق الأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي الإدارة العامة للأمن والشرطة ممثلة بالعميد منير التميمي وإدارة البحث الجنائي وكافة منتسبي الأمن والشرطة والبحث الجنائي بساحل حضرموت، وفاة ملازم عزيز علي الفضلي أحد أبرز مأموري الضبط الجنائي ومن المحققين المخضرمين في البحث والذي وافاه الأجل مساء اليوم الثلاثاء بعد حياة حافلة بالتضحية وخدمة حضرموت والحفاظ على أمنها واستقرارها وكشف بعض حقائق المتربصين بأمن وسلامة المحافظة والنيل من أهلها ومقدراتها العامة والخاصة .

إن قيادة الأمن والشرطة والبحث الجنائي وكافة منتسبيها في ساحل حضرموت وهي تنعي الملازم عزيز الفضلي فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أهله وذويه ومحبيه وزملاء مهنته، راجين من الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون

صادر عن الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت