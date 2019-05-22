شكرا لقرائتكم خبر عن علي محسن الأحمر يخرج عن صمته ويطلق أقوى تهديد للجنوبين المنادين بالانفصال ...شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، إن مشروع الدولة الاتحادية من ستة أقاليم هو النموذج الأصلح والأمثل للحفاظ على زهو عام 90 إذ لا وحدة بالإكراه ولا انفصال بالمثل بل دولة اتحادية تكفل عدالة في توزيع السلطة والثروة.

وأكد نائب الرئيس اليمني، بأنه وبقدر ما كانت الوحدة اليمنية حلماً وهدفاً للحركة الوطنية فقد كانت أيضاً نتاج وفاق وطني أخوي خالص ولحظة حصاد عقود طويلة من النضالات الوطنية وحلماً لكل الامة العربية وخطوة يرونها مهمة جداً بمسيرة الوحدة العربية الشاملة التي تعد بلادنا فيها حجر زاوية مهمة.

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وأضاف الفريق محسن : إن المشروع الاتحادي يعد بوابة للحكم الرشيد وإحداث تنمية حقيقية قائمة على التنافس الإيجابي بين الأقاليم الستة.

وتابع نائب رئيس الجمهورية بالقول : اليمن اليوم تعتبر بوابة لإعادة الجهد العربي بانطلاق أول معركة عربية موحدة بتاريخنا المعاصر ممثلة في عاصفة الحزم التي قادتها السعودية الشقيقة دفاعاً عن هوية اليمن وعروبة المنطقة ولمواجهة الاستهداف الفارسي المتربص بالمنطقة.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها نائب الرئيس للرئيس هادي وجماهير الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني التاسع والعشرين للجمهورية اليمنية 22 مايو.

