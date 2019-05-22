العقيد علي الحريري: أي تصعيد حوثي سيكون الرد تحرير محافظة إب

أكد المتحدث باسم قوات المقاومة الجنوبية العقيد علي شايف الحريري ان القوات تمكنت بعون الله وتوفيقه مع ساعات الفجر الأولى من تحقيق نصرا كبيرا على مليشيات الحوثي الإيرانية في غرب وشمال قعطبة وفي منطقة حجر.

وقال الحريري أن القوات تمكنت بدعم مباشر من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والأمارات من تطهير بلدة خمر والقوز ومعسكر العللة وقرد وجبل الوعل وتطهير بلدات في حجر غرب فعطبه .

وذكر أن القوات سيطرت مع ساعات الفجر الأولى ملاحم خالدة في الاستبسال والذود عن الوطن وشكل تكاتف ابناء الجنوب صخرة صلبة انكسرت عليها أطماع إيران التوسعية التي تريد الوصول الى عدن والسيطرة على باب المندب وخليج عدن .

Advertisements

وحذر ناطق المقاومة الجنوبية سيكون رد المقاومة الجنوبية على أي تسلل لمليشيات الحوثي الإيرانية هو التوغل إلى عمق محافظة اب والسيطرة عليها.

كما نكرر ندائنا إلى سكان المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين عليكم عدم إرسال أولادكم الى محرقة الموت في الضالع كون الموت الشنيع في انتظارهم وليس أمامهم سواه .

وقال الحريري ..نجدد شكرنا الكبير لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية والأمارات على دعمها ألا محدد لجبهات القتال في الضالع ونحن الى جانبهم حتى نطهر اليمن من هذه المليشيات الإجرامية .