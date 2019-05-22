رد وزير السياحة على مواقع تروج للفتن والشائعات

أكد وزير السياحة، الدكتور محمد قباطي، أن الدس الرخيص من قبل"مصادر موثوقة" و"الناشط الحقوقي" لن تنطلي على أحد. وأضاف قباطي بأن محاولاتهم السمجة تدلل على غبائهم المركب! لقدأخطأوا العنوان!. وتابع وزير السياحة قائلاً : إلعبوا غيرها وخيطوا بغير هذه المسلة.. نحن لم ترهبنا شبكات إيران للتضليل الإعلامي ولا ذبابهم الإلكتروني ومواقع أخبارهم المفبركة.

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