العثور على جثة شاب في أحد سواحل عدن

قال سكان في مدينة عدن انهم عثروا اليوم الاربعاء على جثة شاب مرمية في احد السواحل بالمدينة.

وذكر السكان أن الجثة وجدت في ساحل مدينة الحسوة.

والشاب يقدر عمره في الثلاثينيات وما تزال ملابسات تفاصيل الحدث غير معلومة غير أنه تعرض للغرق في البحر.

وتشهد سواحل مدينة عدن امطار غزيرة هذه الايام.