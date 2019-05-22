عدن.. مسلحون مجهولون ينهبون رواتب موظفي نيابة أبين

أقدم مسلحون مجهولون على نهب مرتبات موظفي نيابة محافظة أبين في مدينة عدن أمس. وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين اعترضوا سيارة المرتبات في مديرية خور مكسر وقاموا بنهب الأموال بعد تهديد السائق وأمين الصندوق "سعيد الرمل". وأضافت المصادر أن المسلحين نهبوا قرابة 40 مليون ريال يمني، هل كل مرتبات موظفي النيابة، بالإضافة إلى 30% من المخصصات المالية لثلاثة أشهر. وناشد موظفو النيابة الحكومة دفع مرتباتهم وحمايتها أثناء نقلها إلى أبين.

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