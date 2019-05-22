قباطي: الشعب اليمني هو الأحق بالحياة الكريمة ولم ترهبنا شبكات إيران

أكد وزير السياحة، الدكتور محمد قباطي، أن "الشعب اليمني هو الأحق بالحياة الكريمة والسلام الحقيقي من مليشيات متوحشة انقلبت على الدولة".
وأضاف واصفا مليشيا الحوثي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "وداست على الاجماع الوطني وقرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن وتمردت على الشرعية الوطنية والدولية".
وتابع "وجعلت السلاح لغتها الوحيدة تماما كما فعلت وتفعل قوى الإرهاب الداعشية".
وفي تغريدة أخرى قال قباطي "الدس الرخيص من قبل"مصادر موثوقة" و"الناشط الحقوقي" لن تنطلي على أحد!
محاولاتهم السمجة تدلل على غبائهم المركب! لقدأخطأوا العنوان!".
ومضى "إلعبوا غيرها وخيطوا بغير هذه المسلة!نحن لم ترهبنا شبكات إيران للتضليل الإعلامي ولا ذبابهم الإلكتروني ومواقع أخبارهم المفبركة!".
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