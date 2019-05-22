تعرف على النشرة الجوية الخاصة المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة

ينشر "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، النشرة الجوية الخاصة المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة.

ووفق المركز الجوي للأرصاد، استناداً إلى معلومات الرصد الواقعية و كذلك تحليل خرائط الطقس السطحية و العلوية المختلفة وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات تنبؤات الطقس العددية تبين استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على معظم أرجاء بلادنا.

حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد بإذن الله تعالى استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من صعده شمالاً وحتى لحج جنوباً و أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع ,أبين، البيضاء ،شبوة ،مارب ,الجوف و حضرموت).

كما قد تشمل السواحل الجنوبية و الغربية و المناطق المحاذية لها وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء، مع استمرار هطول الأمطار على صحراء محافظات الجوف ،مارب و أجزاء من محافظة حضرموت وخاصة منطقة العبر إلى ساعات الصباح.

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كذلك مع ساعات الصباح الأولى تنشط سحب ركامية ممطرة على محافظة الحديدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خاصة سائقي المركبات في الطرقات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية وتدفق السيول، وعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.