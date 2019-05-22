بالصور.. غيوم في مناطق بإب واستمرار تساقط الأمطار لساعات

تتساقط الأمطار الغزيرة والمتوسطة في أنحاء متفرقة من الجمهورية اليمنية. وتشهد المحافظات الشمالية والواقعة وسط البلاد تساقطا للأمطار في نهار وليالي شهر رمضان المبارك. والتقط مراسل "الخليج 365" صورا تظهر تجمع الغيوم في إحدى المناطق التابعة لمحافظة إب. وتتميز محافظة إب بالخضرة في موسم الأمطار وما بعدها. ويستمر تساقط الأمطار لساعات طويلة في المساء وكذلك في النهار.

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