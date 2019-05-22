أجواء صنعاء بعد يوم ماطر.. صور

تشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية أمطارا غزيرة منذ أربعة أيام.
وعلى غير عادة شهر مايو من كل عام، هطلت أمطار على مختلف المحافظات.
الأمطار التي شهدتها العاصمة صنعاء أخيرا تبدأ صباحا وتستمر إلى العصر، وأحيانا إلى الليل، ويتراوح هطولها بين الغزير والخفيف والمتوسط.
ويقول مواطنون إن الأمطار هطلت هذا العام عموما حتى في غير موسمها، فلم يمر شهر دون هطول للأمطار.
فيما يلي صور لأجواء صنعاء بعد يوم ماطر:
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