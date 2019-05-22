تفكيك قذائف صارخية وعبوات ناسفة من مخلفات الحوثيين جنوب الحديدة

تمكنت الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة والقوات المشتركة من إستخراج وتفكيك قذائف صاروخية وألغام وعبوات ناسفة شديدة الإنفجار من مخلفات مليشيات الحوثي كانت قد زرعتها المليشيات في دوار منظر التابع لمديرية الحوك جنوبي مدينة الحديدة قبل تحريرها على يد قوات العمالقة والقوات المشتركة في وقت سابق.

ووفق متابعة "الخليج 365"، باشرت الفرق الهندسية عمليات الحفر وعثرت على قذائف صاروخية متفجرة كبيرة الحجم وكميات كبيرة ومتنوعة من العبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا وزودتها بأجهزة تحكم عن بُعُد ، وقامت الفرق الهندسية بتفكيك الصواريخ والعبوات المزروعة وأبطلت مفعولها وانتزاعها والتحفظ عليها.

وقال مصدر عامل في فرق الهندسة أن الفرق الهندسية عثرت على 2 رؤوس قذائف صاروخية يزن الواحد منها 500 كيلو جرام وعثرت 5 من العبوات الناسفة شديدة الإنفجار تزن الواحدة منها 80 كيلو جرام وألغام مختلفة الأحجام والأنواع.

وبحسب المصدر العامل في الفرق الهندسية فإن القذائف الصاروخية والعبوات الناسفة والألغام التي زرعتها المليشيات في دوار المنظر فيما لو انفجرت كانت كفيلة بإحداث دمار كبير في المنطقة يصل إلى مسافة تمتد لأكثر من 1 كيلو متر.

يذكر بأن المليشيات الحوثية تتعمد قبل فرارها من أي منطقة إلى تفخيخ المباني والمنشئات الحيوية والطرقات العامة والجسور ومنازل المواطنين كخطوة إنتقامية منها عند خسارتها للمناطق التي كانت تحت سيطرتها.