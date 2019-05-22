جامعة حضرموت تعزي بوفاة سعيد محفوظ باطرفي

أعربت جامعة حضرموت عن تعازيها القلبية الصادقة، في وفاة المساعد سعيد محفوظ باطرفي، الذي وافاه الاجل بالمملكة العربية السعودية أثناء تأديته مناسك العمرة.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان، كما ورد:

بِقُلُوبٍ مُؤِمنَةٍ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، تَنْعَى قِيَادَةُ جَامِعَةِ حَضْرَمَوْتَ، وَأَعْضَاءُ مَجْلِسِ الجَامِعَةِ، وَأَعْضَاءُ الهَيْئَةِ التَّدْرِيْسِيَّةِ، وَالهَيْئَةِ التَّدْرِيْسِيَّةِ المُسَاعِدَةِ، وَمُوَظَّفُو الجَامِعَةِ وَطُلَّابُهَا، الأستاذَ المساعد:

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(سعيد محفوظ باطرفي) مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، عضو هيئة التدريس بقسم الرياضيات/ كلية العلوم الذي وافَتْهُ المَنِيَّةُ مساءَ الثلاثاء ٢١/ ٥/ ٢٠١٩م بمكة المكرمة.

تَغَمَّدَ اللهُ الفقيدَ بِوَاسِعِ رَحْمَتِهِ، وَأَسْكَنَهُ فَسِيْحَ جَنَّاتِهِ، وَأَلْهَمَ أَهْلَهُ وَذَوِيْهِ الصَّبْرَ وَالسُّلْوَانَ.

إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.