الصوفي يعلن جاهزية الوزارة لاختبارات الشهادة العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن أنه تم إصدار أرقام الجلوس وكشوفات المنادة لكل الطلاب والطالبات المتقدمين لاختبارات الشهادة العامة 2018 – 2019 لكافة المحافظات المحررة.

وفي هذا الصدد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا لاختبارات الشهادة العامة الدكتور صالح ناصر الصوفي قائلا: "إنه تم إصدار أرقام الجلوس وكشوفات المنادة لكل الطلاب والطالبات المتقدمين لاختبارات الشهادة العامة 2018 – 2019 لكافة المحافظات المحررة والبالغ عددهم 92 ألف طالب وطالبة".

وأكد الدكتور الصوفي أنه أن مكاتب التربية والتعليم في المحافظات ستقوم بتوزيعها خلال اليومين القادمين.. مهيبا بمكاتب التربية والتعليم في المحافظات سرعة توزيعها على المديريات والمدارس حتى يتسنى لطلابنا وطالباتنا المتقدمين لاختبارات الشهادة العامة استلام أرقام جلوسهم سريعا.

وأضاف الوكيل الصوفي أنه يجب الالتزام بجدول اختبارات الثانوية العامة الذي تم تعميمه منتصف شهر أبريل المنصرم والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 16 يونيو وينتهي 3 يوليو.

واختتم الوكيل الصوفي تصريحه مهيبا باللجان الفرعية في مكاتب التربية والتعليم في المحافظات التدقيق والفحص في بيانات الطلاب والطالبات قبل توزيعها عليهم حتى يتم تلافي أي خطأ وقع سهوا.