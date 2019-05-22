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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء، الموافق 22 مايو 2019م، وهي كالتالي: 

إصابة أربعة مدنيين من أسرة واحدة جراء القصف الحوثي في حيس
https://www.alyamanalaraby.com/389985

الإمارات تسير قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/389986

تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/389989

"الوزراء السعودي" يطالب بموقف دولي حازم ضد نظام إيران
https://www.alyamanalaraby.com/389996

معين عبدالملك: الحوثيون أداة إيران لزعزعة استقرار المنطقة
https://www.alyamanalaraby.com/390000

توزيع 3862 وجبة إفطار في الضالع وحضرموت ومأرب
https://www.alyamanalaraby.com/390010

ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/390016

تعرف أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/390017

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/390019

تفاوت أسعار الخضروات في أسواق صنعاء اليوم الأربعاء
https://www.alyamanalaraby.com/390018

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تحقيق سري لشبكة سي إن إن يكشف جرائم الميليشيات بحق المدنيين
https://www.alyamanalaraby.com/390034

التحالف: إيران زود الحوثي بقدرات نوعية
https://www.alyamanalaraby.com/390035

: الحوثي يماطل في تنفيذ إتفاق السويد بتوجيهات من طهران
https://www.alyamanalaraby.com/390040

كاتب عربي : لم يبق من الوحدة اليمنية غير الذكرى
https://www.alyamanalaraby.com/390042

قتلى حوثيون بالجملة في هجوم للحزام الأمني شمال قعطبة
https://www.alyamanalaraby.com/390048

مصرع نجل شقيق زعيم الميليشيات الإنقلابية في غارة للتحالف العربي
https://www.alyamanalaraby.com/390052

المقاومة الجنوبية تتقدم شمال الضالع وتحرر مواقع جديدة
https://www.alyamanalaraby.com/390054

الدولار يعود للصعود مجددا.. تعرف على آخر تحديث للأسعار
https://www.alyamanalaraby.com/390056

الإمارات تدين وتستنكر محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بصواريخ باليستية
https://www.alyamanalaraby.com/390060

رسالة من بوتين للرئيس هادي في ذكرى "الوحدة اليمنية"
https://www.alyamanalaraby.com/390068

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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