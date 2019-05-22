تدشين توزيع السلال الرمضانية بالعاصمة عدن

دشنت لجنة المجلس الانتقالي الجنوبي للإغاثة و الأعمال الإنسانية، مساء الثلاثاء، توزيع السلال الرمضانية في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، بحضور المهندس عدنان الكاف، عضو هيئة الرئاسة، رئيس لجنة الإغاثة و الأعمال الإنسانية وعدد من أعضاء اللجنة.

وجرى توزيع السلال على أسر الشهداء والأسر المحتاجة في المديرية ضمن عملية تستهدف توزيع ٢٦٦٤ سلة غذائية في كامل عموم المديرية.

وقال المهندس عدنان الكاف في كلمة مقتضبة بالمناسبة أن تدشين توزيع السلال الغذائية، يأتي في إطار حرص المجلس على تقديم العون الممكن لأسر الشهداء و للأسر المحتاجة، سيما في هذا الشهر الفضيل.

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وأشار الكاف إلى أن توزيع السلال، سيشمل أسر الشهداء والأسر المعسرة، موضحاً أن اللجنة ستحرص على الوصول بعملها هذا إلى كل محافظات الجنوب.

ونوه الكاف بأن انطلاق التوزيع لهذه السلال من مديرية المنصورة، وسيتم توزيع بقية السلال تباعاً في بقية مديريات العاصمة عدن بعدد ١٤٠٢٤ سلة غذائية.

ولفت الكاف إلى إن تدشين توزيع السلال الغذائية بالعاصمة عدن ترافق كذلك مع بدء التوزيع في محافظتي أبين وشبوة، وسيجري تباعا البدء بالتوزيع في باقي المحافظات عبر القيادات المحلية للمجلس لكل محافظة ومديرية.