الخليج 365 - المكلا ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لهذا اليوم الأربعاء، وهي كالتالي: اسعار الشراء السعودي: 144 الدولار : 545 الإماراتي : 145 Advertisements أسعار البيع : السعودي : 145 الدولار : 555 الإماراتي : 146 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يعود للصعود مجددا.. تعرف على آخر تحديث للأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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