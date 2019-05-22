المقاومة الجنوبية تتقدم شمال الضالع وتحرر مواقع جديدة 

وذكرت مصادر ميدانية، أن المقاومة الجنوبية تقدمت إلى وسط بلدة حُمر السادة شمال مديرية قعطبة وتمكنت من تحريرها عقب اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بالتزامن مع تقهقر وتراجع كبير للمليشيات الحوثية التي تكبدت خسائر فادحة بالأرواح والعتاد
وأضافت المصادر، أن اللواء الأول صاعقة التابع للمقاومة الجنوبية تمكن من السيطرة على جبال العلالة المطلة على معسكر القوات الخاصة غرب قعطبة
وأشارت المصادر إلى أن هذا التقدم جاء بعد السيطرة على سلسلة تباب وعل .. مضيفة أن القوات الجنوبية تمكنت من السيطرة على القرنعة والجُبيب وحمر الشعب فيما يواصل اذناب إيران الفرار باتجاه الفاخر.
وبثت المقاومة الجنوبية فيديوهات لقواتها وهي تتمركز في قمة جبل الوعل شمال قعطبة والمطل على مناطق حمر وقردح وطريق نقيل الشيم بعد السيطرة عليه وطرد المليشيات الإيرانية منه .
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