مصرع نجل شقيق زعيم الميليشيات الإنقلابية في غارة للتحالف العربي

لقي نجل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إسماعيل حسين بدر الدين الحوثي مصرعه، في غارة جوية إستهدفته خلال قياداته لتعزيزات عسكرية كانت في طريقها إلى جبهة الضالع .

والصريع، هو نجل مؤسس "جماعة الحوثي" حسين بدر الدين الحوثي الذي لقي مصرعه خلال مواجهات في الحرب الثانية بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية في صعدة .

ونقلت صحيفة عكاظ عن مصادر موثوقة اليوم الأربعاء، أن إسماعيل، قتل مع 4 قيادات وعشرات المسلحين.

وقال مصدر عسكري يمني إن من بين القيادات التي تأكد مصرعها كل من: مجاهد الشاهري، إسحاق الحجوري، محمد الخلقي، وصالح علي حزام، لافتاً إلى أن خسائر المليشيا تتجاوز 600 قتيل وعشرات الجرحى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إضافة إلى 200 قتيل موزعة على صعدة وحجة والبيضاء.