السعودية: الحوثي يماطل في تنفيذ إتفاق السويد بتوجيهات من طهران

أكد سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تماطل في تنفيذ إتفاق السويد بتوجيهات من إيران .

وقال في تغريدات له بتويتر،: "يحرص الحوثي على اخفاء ولاءه وتبعيته لايران وخاصة عن المغرر بهم والمخدوعين به، مبطناً إستغلال أبناء اليمن لمشروع النظام الإيراني" .. مضيفاً أن عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله المحيطين به والمتحكمين في مفاصل ميليشاته ونتيجة للضغوط على ايران استخدمته كدمية لايملك من أمره شئ.

وتابع "يماطل الحوثي في تنفيذ اتفاق #ستوكهولم بشأن الحديدة والأسرى ويتعمد إطالة امد الأزمة ويضاعف من تفاقم الوضع الإنساني للشعب اليمني بتوجيه من ايران عبر عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابيين المحيطين به في تزامن واضح مع ارتفاع وتيرة الضغوط الدولية على النظام الإيراني" .

وأعلنت الحكومة اليمنية، أمس، رفضها لمسرحية الإنسحاب من ميناء الحديدة، التي أشرف عليها فريق المراقبين التابع للأمم المتحدة، فيما وجهت هيئة رئاسة البرلمان، الحكومة، بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث بسبب تحيزه للميليشيات .