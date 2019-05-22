التحالف: إيران زود الحوثي بقدرات نوعية

اتّهم تحالف دعم الشرعية في بلادنا الحرس الثوري الإيراني بتزويد الحوثيين بقدرات نوعية، من صواريخ بالستية وطائرات بدون طيار تمكنّهم من استهداف أماكن داخل السعودية.

وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس مساء الثلاثاء إنّ "الميليشيات الحوثية حصلت على قدرات نوعية لا يمكن لأي ميليشيا في العالم أن تحصل عليها" في إشارة إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة.

وأضاف "نحن نتكلّم عن الصواريخ البالستية واستهداف مدينة الرياض ومحاولات الميليشيا استهداف الداخل السعودي بصواريخ إيرانية"، مؤكّداً أنّ "الميليشيا الحوثية لم تملك هذه الصواريخ سابقاً". وتابع "ما يقوم به خبراء التحالف من فحص بقايا هذه الطائرات ومكونات انظمة الطائرات دون طيار يثبت تورط الحرس الثوري الايراني في تزويد الميليشيا الحوثي بهذه القدرات".

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وكان المالكي أكد في وقت سابق الثلاثاء في مقابلة مع العربية أن تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من حرس إيران الثوري، وأنها لا تملك القرار في تنفيذ الأعمال الإرهابية.

يذكر أن التحالف أعلن الثلاثاء أن ميليشيات الحوثي حاولت استهداف مرفق مدني في مدينة نجران، جنوب المملكة بطائرة من دون طيار، بعد ساعات من هجوم آخر نحو الطائف وجدة، تصدت له الدفاعات الجوية السعودية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حرباً كلامية وتصعيداً بين إيران وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.